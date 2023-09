Gréci nasadili na štvorhru dvoch Tsitsipasov. Klein so Zelenayom však získali dôležitý bod

Davis Cup - o postup do kvalifikácie na finálový turnaj

Slovenskí tenisti tak v dueli o postup do kvalifikácie na finálový turnaj Davisovho pohára vedú 2:1.

"Už pred zápasom v Grécku sme vedeli, že bod zo štvorhry môže byť v konečnom účtovaní kľúčový. Verím, že to už dotiahneme do úspešného konca a vybojujeme si účasť v kvalifikácii o postup na budúcoročný finálový turnaj," uviedol Zelenay v pozápasovom interview.

Zápas proti bratom Tsitsipasovcom označil za veľmi náročný.

"Hrali sme proti svetovej singlovej päťke, navyše Grékov hnalo dopredu búrlivé publikum. S Lukim sme si však verili, vedeli sme, že sme lepší. V druhom sete mali v dôležitých momentoch súperi viac šťastia, no v treťom dejstve sa obrátilo na našu stranu."

Klein musel v sobotu pre kŕče skrečovať duel so Stefanosom Tsitsipasom, no do štvorhry sa dal dokopy.

"Tretí set bol dlho veľmi vyrovnaný. Za stavu 3:3 sa nám podaril brejk a od tohto momentu mala naša hra opäť vysokú úroveň. Koncovku sme zvládli na jednotku," pochvaľoval si mladší zo slovenského dua.

Priebeh zápasu Petros Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas - Igor Zelenay, Lukáš Klein

I. set:

Slovenskému tandemu vyšiel začiatok stretnutia, keď hneď v úvodnom geme prelomil podanie Stefanosa Tsitsipasa a výhodu rýchleho brejku pretavil v zisk prvého setu.