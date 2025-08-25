VIDEO: Kvitová schytala na rozlúčku kanára. Organizátori jej pripravili špeciálnu ceremóniu

Petra Kvitová. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. aug 2025 o 18:33
Od februárového návratu na dvorce po materskej prestávke vyhrala iba jeden z ôsmich zápasov.

Diane Parryová (Fr.) - Petra Kvitová (ČR) 6:1, 6:0

ženy - dvojhra - 1. kolo

NEW YORK Česká tenistka Petra Kvitová sa rozlúčila s kariérou hladkou prehrou v 1. kole grandslamového US Open.

Dvojnásobná wimbledonská šampiónka z rokov 2014 a 2011 podľahla Francúzke Diane Parryovej 1:6, 0:6.

Tridsaťpäťročná Kvitová kopila nevynútené chyby a v prvom sete uhrala proti Parryovej iba jediný gem.

VIDEO: Rozlúčková ceremónia s Petrou Kvitovou

Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii o 13 rokov mladšej Francúzky, ktorá si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 4:0 a napokon Češke uštedrila „kanára".

Kvitová získala 31 titulov na okruhu WTA, 31. októbra 2011 bola svetovou dvojkou. Šesťkrát triumfovala s Českom v Pohári federácie.

US Open

