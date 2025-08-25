VIDEO: Kvitová schytala na rozlúčku kanára. Organizátori jej pripravili špeciálnu ceremóniu

Diane Parryová (Fr.) - Petra Kvitová (ČR) 6:1, 6:0
ženy - dvojhra - 1. kolo
NEW YORK Česká tenistka Petra Kvitová sa rozlúčila s kariérou hladkou prehrou v 1. kole grandslamového US Open.
Dvojnásobná wimbledonská šampiónka z rokov 2014 a 2011 podľahla Francúzke Diane Parryovej 1:6, 0:6.
Od februárového návratu na dvorce po materskej prestávke vyhrala iba jeden z ôsmich zápasov.
Tridsaťpäťročná Kvitová kopila nevynútené chyby a v prvom sete uhrala proti Parryovej iba jediný gem.
VIDEO: Rozlúčková ceremónia s Petrou Kvitovou
Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii o 13 rokov mladšej Francúzky, ktorá si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 4:0 a napokon Češke uštedrila „kanára".
Kvitová získala 31 titulov na okruhu WTA, 31. októbra 2011 bola svetovou dvojkou. Šesťkrát triumfovala s Českom v Pohári federácie.