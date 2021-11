Badosová je ďalej suverénna, postúpila do semifinále Turnaja majsteriek

Badosová viedla v prvom sete 5:2, no napokon ho ukoristila až v tajbrejku. V druhom sete za stavu 4:4 prelomila podanie súperky a následne v desiatom geme brejk potvrdila, keď premenila svoj tretí mečbal. Španielka natiahla víťaznú sériu už na osem zápasov.

"Bol to pomerne náročný duel. Darilo sa mi na servise, bojovala som o každý bod. Vedela som, že proti Marii to bude boj.

Myslím si, že som zostala agresívna až do konca, dobre som sa hýbala na kurte. Ak chcete v takýchto stretnutiach uspieť, musíte dbať na každý detail," komentovala zápas Badosová, ktorá v predstihu vyhrala skupinu.

Postupovú definitívu jej dal výsledok druhého zápasu, v ktorom si najvyššie nasadená Bieloruska Aryna Sabalenková poradila s Poľkou Igou Swiatekovou v troch setoch 2:6, 6:2, 7:5.

Pripísala si tak prvé víťazstvo na turnaji a vrátila sa do hry o semifinále. O druhej postupujúcej zo skupiny sa rozhodne v súboji medzi Sakkariovou a Sobolenkovou. Swiateková je už mimo hry. "Maria je ťažký súper a veľký bojovník, vždy sú to s ňou náročné bitky. Vydám zo seba to najlepšie, určite sa tak ľahko nevzdám," citovala Sobolenkovú agentúra AFP.