Splnila prianie priateľa. Jabeurová je prvou arabskou semifinalistkou Wimbledonu

"Znamená to pre mňa veľa," uviedla 27-ročná Jabeurová po postupe medzi najlepšie kvarteto.

WIMBLEDON. Tuniská tenistka Ons Jabeurová sa zapísala do histórie, keď sa stala prvou arabskou hráčkou, ktorá postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom podujatí.

"Už dlhší čas som snívala o tom, že sa prebojujem do tejto fázy. Trochu som o tom debatovala s Hichamom Arazim (bývalým marockým tenistom, pozn. red.). Povedal mi, 'že arabskí hráči vždy prehrajú vo štvrťfinále a už máme toho plné zuby. Prosím ťa, konečne to zlom'. Odpovedala som mu niečo v tom zmysle - pokúsim sa o to, priateľ môj."