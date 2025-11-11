Jabeurová sa na kurty v najbližšom čase nevráti. Oznámila radostnú správu

TUNIS. Zdravotná pauza, ktorú niekdajšia svetová dvojka Ons Jabeurová v júli vyhlásila kvôli fyzickému a psychickému vyčerpaniu, sa teraz pre tuniskú tenistku premenila na radostné očakávania.
Tridsaťjedenročná hráčka v pondelok na sociálnych sieťach oznámila, že je tehotná a na kurty sa tak skoro nevráti.
"Zobrala som si malú pauzu, aby som sa zotavila a načerpala nové sily. Ukázalo sa ale, že sme naplánovali ten najroztomilejší comeback vôbec..., "uviedla trojnásobná grandslamová finalistka na instagrame. "Kurt si bude musieť ešte chvíľu počkať, pretože čoskoro... privítame našu najmenšiu spoluhráčku," napísala k videu.
Jabeurová, ktorá sa vo svetovom rebríčku aktuálne prepadla na 79. miesto, teraz odsunie tenisovú kariéru na vedľajšiu koľaj a zameria sa na rodinu.
Prezradila, že s manželom očakávajú narodenie syna, na svet by mal prísť v apríli 2026.
Kým oznámila tenisovú pauzu, prežila Jabeurová dve náročné sezóny na okruhu WTA. V nedávnom rozhovore pre Sky Sport skritizovala nabitý kalendár, ktorý ju dohnal až k depresiám.
VIDEO: Zostrih finále vo Wimbledone, Jabeurová - Rybakinová
Počas kariéry získala päť titulov vo dvojhre, najväčšie úspechy slávila v rokoch 2022 a 2023, keď si dvakrát zahrala vo finále Wimbledonu a v roku 2022 aj na US Open.