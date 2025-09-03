VIDEO: Djokovič postúpil do rekordného semifinále. Čaká ho súboj so španielskou hviezdou

Novak Djokovič po víťazstve nad domácim hráčom Taylorom Fritzom.
Novak Djokovič po víťazstve nad domácim hráčom Taylorom Fritzom. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. sep 2025 o 07:21 (aktualizované 3. sep 2025 o 08:03)
Vo štvrťfinále zvíťazil v noci na stredu v pozícii nasadenej sedmičky nad štvorkou pavúka.

US Open 2025

muži - dvojhra - štvrťfinále:

Novak Djokovič (Srb.-7) - Taylor Fritz (USA-4) 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič bude súperom Španiela Carlosa Alcaraza v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vo štvrťfinále zvíťazil v noci na stredu v pozícii nasadenej sedmičky nad štvorkou „pavúka" domácim Američanom Taylorom Fritzom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Vzájomnú bilanciu s vlaňajším newyorským finalistom si vylepšil už na 11:0.

Djokovič postúpil do svojho rekordného 53. grandslamového semifinále, 14. vo Flushing Meadows.

V prvom sete na dvorci dominoval. V druhom dejstve Fritz vyrovnal z 3:5 na 5:5, no koncovka patrila Srbovi.

VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Fritz

V treťom sete Američan zlepšil podanie i returny a vďaka brejku vo štvrtom geme ho získal vo svoj prospech.

Vo štvrtom dejstve mal však v závere opäť navrch Djokovič, ktorý po dvojchybe Fritza premenil v poradí tretí mečbal.

„Bol to veľmi vyrovnaný zápas, v ktorom rozhodlo pár loptičiek. Taylor bol v druhom i treťom sete lepší hráč. Dôležité bolo, že som v druhom dejstve v kľúčových momentoch odvrátil veľa brejkbalov.

Som hrdý na to, ako som bojoval o každú loptičku. Postup do semifinále je darčekom pre moju dcérku Taru, ktorá má dnes osem rokov. Teraz už spí, keďže v New Yorku je krátko pred polnocou.

Môj víťazný pozápasový tanec bol pre ňu. Dúfam, že ju poteší, keď si ho zajtra pozrie," uviedol Djokovič v pozápasovom interview.

„Nole" dúfa, že do piatkového semifinále s Alcarazom dobre zregeneruje.

﻿„Bude to náročné. V nasledujúcich dvoch dňoch urobím všetko pre to, aby moje telo bolo stopercentne pripravené. S Carlosom to môže byť päťsetový zápas Ak v ňom chcem uspieť, musím predviesť svoj najlepší tenis a podať maximálny výkon."

US Open

