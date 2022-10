Bude Djokovič štartovať na Australian Open? Musí sa dohodnúť s novou vládou

"Hovoril som s Novakom počas Laver Cupu v Londýne. Veľmi by chcel v januári štartovať na Australian Open, no všetko bude závisieť od dohody Novaka s novou austrálskou federálnou vládou. My sa potom zariadime podľa jej inštrukcií," citovala agentúra AFP slová Tileyho, ktoré odzneli v rozhovore pre austrálske periodikum The Age.

Tiley ďalej uviedol, že napriek vojenskému konfliktu na Ukrajine sa na Australian Open predstavia aj hráči z Ruska i Bieloruska.

"Tenisti z týchto krajín však budú v Melbourne hrať pod neutrálnou vlajkou ako nezávislí hráči. V prípade, že niekto z nich získa titul, nezaznie ruská či bieloruská hymna," dodal riaditeľ turnaja, ktorý počíta s rekordnou účasťou 900.000 divákov.