Djokovič môže mať ďalší problém, hrozí mu absencia aj na Roland Garros

Srb totiž deň po 16.12. absolvoval rozhovor so zástupcami francúzskeho denníka L'Équipe a objavil sa aj na odovzdávaní cieň pre deti. Jeho argument znel, že výsledok testu zo 16.12. sa dozvedel až 17.12. a spomenuté akcie absolvoval ešte predtým, ako sa výsledky dostali k nemu.

Také konanie medzičasom označil za "chybu" vo svojom úsudku. A podľa srbskej politickej špičky neporušil žiadne nariadenia, keďže sa krajina nenachádza v núdzovom stave.



Novak Djokovič je v Srbsku ikona a prezident Vučič konanie v Austrálii pomenoval ako "frašku plnú klamstiev".

"Myslia si, že týmto desaťdňovým obťažovaním Djokoviča ponížili, no v konečnom dôsledku ponížili sami seba. Ak by na rovinu povedali, že nik nezaočkovaný do krajiny nesmie, tak Novak by tam necestoval alebo by sa nechal zaočkovať," povedal prezident Srbska.