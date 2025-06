Djokovič priznáva bolesť z odmietnutia: Nikdy ma nemilovali ako Federera a Nadala

Napríklad na US Open v roku 2020 z frustrácie trafil do krku čiarového rozhodcu a diskvalifikovali ho.

„Nikdy ma nikto nemiloval tak ako Federera a Nadala, pretože som tam nemal byť. Bol som ten malý, ten tretí, ktorý prišiel a povedal: ´budem číslo jeden´. Veľa ľuďom sa to nepáčilo.

Hral som ďalej a stále som sa cítil ako nechcené dieťa, ako piate koleso na voze. Pýtal som sa sám seba: ´prečo je to tak?´ Bolelo to. Potom som si myslel, že fanúšikovia by ma prijali, keby som sa správal inak. Ani to sa však nestalo.