Prečo je Djokovič menej obľúbený než Federer či Nadal? Na uznanie treba viac než len víťazstvo

BRATISLAVA. Finálový zápas Next Gen ATP Finals dal bodku za touto sezónou. Víťazstvá, prehry, krásne a dlhé zápasy, organizačný bizár, problémy, radosť aj smútok, to všetko a oveľa viac ponúkol tento rok.

To isté platí o Billie Jean Kingovej, ktorá založila organizáciu WTA a v zápase "Battle of Sexes" proti Bobbymu Riggsovi hrala nielen za seba, ale aj za všetky ženy a tenistky.

Stále však potrebujete dosiahnuť úspech na to, aby ste mohli získať slávu. Tak to predsa nemôže byť správne. Sláva by sa nemala zakladať len na víťazstvách, tenisti by ju mali vedieť docieliť svojím charakterom a vlastnou prezentáciou.

Mohol by sa flákať niekde na dovolenke pri mori alebo sa chystať na novú sezónu. Nie, on prišiel do Málagy podporiť tím po hororovej sezóne plnej zranení. Bol tam a oslavoval triumf.

On sám však v nominácii chýba a tohto roku nehral za Taliansko ani jeden zápas, to znamená, že ako víťaz Davis Cupu zapísaný nebude. Napriek tomu na ňom nebolo vidieť, že by ho to nejako mrzelo.