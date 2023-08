Djokovič sa po dvoch rokoch predstaví na turnaji v USA: Veľmi som sa chcel vrátiť, teším sa

V septembri 2021 prehral vo finále US Open s Rusom Daniilom Medvedevom a nepodarilo sa mu tak zavŕšiť kalendárny Grand Slam. Ďalší rok sa pokúsil získať výnimku na vstup do krajiny, no neuspel.

"Veľmi sa teším, že sa po dvoch rokoch vraciam do krajiny. Som veľmi vďačný za podporu, ktorú mi ľudia dávajú. Cítim, že si môžem úplne slobodne vybrať, kde chcem hrať.

Veľmi som sa chcel vrátiť do Cincinnati. Musím byť pripravený vydať zo seba to najlepšie. Ak by som nemal motiváciu, prestal by som hrať," povedal Djokovič podľa agentúry AFP.

V stredu sa v druhom kole stretne s víťazom zápasu medzi Španielom Alejandrom Davidovičom Fokinom a Argentínčanom Tomasom Martinom Etcheverrym.

Dvadsaťtrinásobný grandslamový šampión vo dvojhre sa predstaví na okruhu ATP prvýkrát od júlovej prehry vo wimbledonskom finále so Španielom Carlosom Alcarazom.

Djokovičov návrat do USA vyvolal nadšenie, keď fanúšikovia zaplnili tribúny, aby mohli sledovať jeho nedeľný tréning.