Djokovič plánuje hrať tenis aj po štyridsiatke: Chcem vidieť, ako ďaleko dokážem zájsť

    Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. nov 2025 o 22:13
    Srbský tenista získal na poslednom turnaji v Aténach svoj 101. titul na okruhu ATP.

    BELEHRAD. Srbský tenista Novak Djokovič sa chce rozlúčiť s aktívnou kariérou na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

    Djokovič získal v sobotu svoj 101. titul na okruhu ATP, keď vo finále turnaja v Aténach zdolal Taliana Lorenza Musettiho.

    Tridsaťosemročný hráč hneď po tom oznámil, že sa nezúčastní na turnaji majstrov.

    „Chcem ukončiť kariéru na olympijských hrách v roku 2028, držiac srbskú vlajku,“ citovali 24-násobného grandslamového šampióna zámorské médiá.

    Minulý rok Djokovič povedal, že ho už nezaujíma rebríček ATP a že sa sústreďuje len na grandslamy a medzinárodné súťaže.

    Nedávno tenista odmietol myšlienku, že by jeho odchod do dôchodku bol blízko.

    „Ľudia chcú, aby som skončil, ale to sa nestane tak skoro. Dlhá kariéra je jednou z mojich najväčších motivácií. Chcem vidieť, ako ďaleko dokážem zájsť.

    Pozerať sa na LeBrona Jamesa a Cristiana Ronalda ako hrajú aj po štyridsiatke ma motivuje. Sú pre mňa inšpiráciou,“ povedal Djokovič.

