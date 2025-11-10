Djokovič plánuje hrať tenis aj po štyridsiatke: Chcem vidieť, ako ďaleko dokážem zájsť

BELEHRAD. Srbský tenista Novak Djokovič sa chce rozlúčiť s aktívnou kariérou na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Djokovič získal v sobotu svoj 101. titul na okruhu ATP, keď vo finále turnaja v Aténach zdolal Taliana Lorenza Musettiho.
Tridsaťosemročný hráč hneď po tom oznámil, že sa nezúčastní na turnaji majstrov.
„Chcem ukončiť kariéru na olympijských hrách v roku 2028, držiac srbskú vlajku,“ citovali 24-násobného grandslamového šampióna zámorské médiá.
Minulý rok Djokovič povedal, že ho už nezaujíma rebríček ATP a že sa sústreďuje len na grandslamy a medzinárodné súťaže.
Nedávno tenista odmietol myšlienku, že by jeho odchod do dôchodku bol blízko.
„Ľudia chcú, aby som skončil, ale to sa nestane tak skoro. Dlhá kariéra je jednou z mojich najväčších motivácií. Chcem vidieť, ako ďaleko dokážem zájsť.
Pozerať sa na LeBrona Jamesa a Cristiana Ronalda ako hrajú aj po štyridsiatke ma motivuje. Sú pre mňa inšpiráciou,“ povedal Djokovič.