Djokovič stále verí, že získa rekordný titul: Keby som nemal sebadôveru, nebol by som tu

Srbský tenista Novak Djokovič pred začiatkom Australian Open povedal, že z tenisu stále pociťuje "drogový" adrenalínový nával a neuvažuje o tom, že by v blízkej budúcnosti skončil s kariérou.
Tridsaťosemročný športovec sa chystá na svoju 21. účasť na prvom granslamovom turnaji roka a zostáva medzi favoritmi - za obhajcom titulu Jannikom Sinnerom a svetovou jednotkou Carlosom Alcarazom.
Melbourne Park je jeho obľúbeným revírom, kde získal Srb desať titulov. Stále verí, že dokáže konkurovať tým najlepším a nie je pripravený opustiť tento šport.
Žije svoj sen
"Aby som bol úprimný, stále si žijem svoj sen. Je to vášeň a láska k hre. Je to interakcia s ľuďmi. Je to energia, ktorú cítite, keď vyjdete na kurt.
Ten adrenalínový nával, je to takmer ako droga. Myslím si, že sa s tým vie stotožniť veľa špičkových športovcov z rôznych odvetví. Pocit súťaženia je taký návykový," začal bývalý hráč číslo jeden na svete pre agentúru AFP.
Jeho dlhoroční rivali Roger Federer a Rafael Nadal už zavesili rakety na klinec, no Djokovič sa k nim ešte nechce pripojiť.
"Keď to príde a nejako mi to dozreje v hlave, podelím sa o tom s vami a potom sa o tom môžeme všetci porozprávať na rozlúčkovom turné.
Ale práve teraz som štvrtý na svete, stále súťažím na najvyššej úrovni a myslím si, že nie je potrebné upriamovať pozornosť na túto diskusiu," priznal srbský veterán.
Tvrdí, že aj keď mu "chýbajú nejaké sily" v nohách, ak má svoj deň, dokáže zdolať kohokoľvek. Srbský velikán sa zameriava na rekordný 11. titul v Melbourne a nedostihnuteľný 25. grandslamový triumf.
Musí sa zbaviť tlaku
Ak by sa mu to podarilo, tak by zastavil šnúru ôsmich titulov na turnajoch "veľkej štvorky", ktoré si rozdelili Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. Naposledy pred ich érou sa radoval práve Djokovič na US Open 2023.
"Keby som nemal sebadôveru a sebavedomie, nesedel by som tu a nerozprával sa s vami, ani by som nesúťažil. Samozrejme chápem, že Sinner a Alcaraz hrajú momentálne na inej úrovni ako všetci ostatní.
To je fakt, ale to neznamená, že nikto iný nemá šancu. Takže si vždy užívam tie svoje na akomkoľvek podujatí, najmä tu," uviedol 38-ročný rodák z Belehradu.
Ak by Djokovič ovládol mužskú dvojhru, konečne by sa vzdialil od Austrálčanky Margaret Courtovej a v počte triumfov na grandslamových turnajoch by bol rekordmanom.
Snaží sa o to už viac ako dva roky, ale povedal, že je to niečo, nad čím sa nechce zaoberať.
"Veľa sa hovorí o 25. titule, ale snažím sa sústrediť na to, čo som dosiahol, nie na to, čo možno dosiahnem. Dúfam, že k tomu dôjde, ale ani 24 nie je zlé číslo. Musím si to vážiť a pripomenúť si úžasnú kariéru, ktorú som mal. A tiež sa zbaviť toho zbytočného tlaku."
Aktuálne štvrtý hráč rebríčka ATP nehral zápas od novembra, keď zdolal Lorenza Musettiho vo finále v Aténach. Na Australian Open začne svoju púť v pondelok 19. januára proti Španielovi Pedrovi Martínezovi.