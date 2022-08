US Open bez Djokoviča? Je to zlý žart, no ja by som sa zaočkoval, vraví McEnroe

BRATISLAVA, NEW YORK. Situácia okolo Novaka Djokoviča, keď pre odmietanie očkovania proti koronavírusu nemôže ísť na turnaje, pokračuje. Po tom, čo sa na začiatku sezóny nemohol zúčastniť Australian Open, tentokrát nepôjde na US Open. Do US totiž nesmú vstúpiť nezaočkovaní cudzinci. Musel preto vynechať už na jar prestížne turnaje v Miami a Indian Wells, teraz nesmel ísť ani do Cincinnati a rovnako ani na turnaj v Montreale, keďže Kanada má podobné pravidlá. Vlani sa na US Open dostal do finále, kde prehral s Daniilom Medvedevom. Celkovo tam bol deväťkrát vo finále. V ňom uspel trikrát - v rokoch 2011, 2015 a 2018.

Je to výrazné oslabenie pre turnaj, hoci Djokovič nie je svetovou jednotkou, určite by mal wimbledonský šampión veľkú šancu vyhrať.

Zároveň je faktom, že ku koncu na poste svetovej jednotky prispel aj práve fakt, že Djokovič pre odmietnutie očkovania nemôže chodiť na všetky turnaje. "Je to veľmi smutné. Je to vždy smutné, keď sa najlepší hráči nemôžu zúčastniť," povedal jeho veľký rival Rafael Nadal pre Eurosport.

"Je to zlý žart," reagoval na tlačovej konferencii pred turnajom bývalý americký tenista John McEnroe. "Keby som bol na jeho mieste, zaočkovať by som sa nechal. Ale možno preto on vyhral 21 grandslamov a ja iba 7, že on sa vždy riadi iba sám sebou," dodal McEnroe. Matsa Wilandera, ďalšiu bývalú svetovú jednotku, mrzí, že vynútené absencie Djokoviča ovplyvnia, kto sa nakoniec stane najúspešnejším tenistom v histórii z hľadiska grandslamových titulov. Rekordérom je aktuálne s 22 výhrami Nadal, o jeden titul zaostáva Djokovič a Federer triumfoval dvadsaťkrát. Djokovič ale tento rok šiel iba na dva grandslamové turnaje v Európe (Roland Garros a Wimbledon). A do tejto chvíle nie je jasné, či napríklad bude môcť ísť v januári na Australian Open, odkiaľ ho naposledy vyhostili.