Kyrgios je favorit US Open a Nadal bude svetová jednotka, vravia experti

NEW YORK, BRATISLAVA. Pred rokom bola otázka, či sa Novakovi Djokovičovi podarí zapísať na US Open do histórie.

Táto otázka je v kontexte US Open o srbskom tenistovi opäť aktuálna, ale v úplne inom smere. Bude Djokovič ten, kto sa zapíše do histórie ako tenista, ktorý mohol dosiahnuť ešte oveľa viac, nebyť jeho vlastných rozhodnutí?

Pred rokom o veľký sen Djokovič prišiel. Vtedy prichádzal do New Yorku ako víťaz všetkých troch predchádzajúcich grandslamových turnajov v sezóne. Na US Open však vo finále prehral s Daniilom Medvedevom. Bol by to historický zápis, ak by zdolal aj Medvedeva.