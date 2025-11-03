    Po roku sa vracia medzi elitu. Djokovič potvrdil účasť na Turnaji majstrov

    Informáciu potvrdil predseda talianske federácie.

    TURÍN. Sedemnásobný šampión Novak Djokovič potvrdil účasť na Turnaji majstrov, ktorý sa uskutoční od 9. novembra v Turíne.

    Informoval o tom predseda talianskej tenisovej federácie Angelo Binaghi.

    Osemdesiattriročný Djokovič naposledy štartoval pred mesiacom v Šanghaji. Potom víťaz rekordných 24 grandslamov vynechal ďalšie Masters v Paríži a tento týždeň by sa mal predstaviť v Aténach.

    Vlaňajší Turnaj majstrov Djokovič vynechal, tento rok by ale chýbať nemal. "Máme to potvrdené, Djokovič bude v Turíne," povedal Binaghi v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Rai Gr Parlament.

    Popri Djokovičovi sa v Turíne predstavia domáci Jannik Sinner, Španiel Carlos Alcaraz, Nemec Alexander Zverev, Američania Ben Shelton a Taylor Fritz a Austrálčan Alex De Minaur.

    O posledné voľné miesto sa usilujú Kanaďan Félix Auger-Aliassime a Talian Lorenzo Musiti.

