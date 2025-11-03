Po roku sa vracia medzi elitu. Djokovič potvrdil účasť na Turnaji majstrov

TURÍN. Sedemnásobný šampión Novak Djokovič potvrdil účasť na Turnaji majstrov, ktorý sa uskutoční od 9. novembra v Turíne.
Informoval o tom predseda talianskej tenisovej federácie Angelo Binaghi.
Osemdesiattriročný Djokovič naposledy štartoval pred mesiacom v Šanghaji. Potom víťaz rekordných 24 grandslamov vynechal ďalšie Masters v Paríži a tento týždeň by sa mal predstaviť v Aténach.
Vlaňajší Turnaj majstrov Djokovič vynechal, tento rok by ale chýbať nemal. "Máme to potvrdené, Djokovič bude v Turíne," povedal Binaghi v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Rai Gr Parlament.
Popri Djokovičovi sa v Turíne predstavia domáci Jannik Sinner, Španiel Carlos Alcaraz, Nemec Alexander Zverev, Američania Ben Shelton a Taylor Fritz a Austrálčan Alex De Minaur.
O posledné voľné miesto sa usilujú Kanaďan Félix Auger-Aliassime a Talian Lorenzo Musiti.