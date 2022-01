Do krajiny mieria posledné lety. Djokovič má poslednú šancu ísť na Australian Open

Vzhľadom na to, že 34-ročný Belehradčan by mal mať eminentný záujem na zisku prípadného 21. grandslamového titulu, špekuluje sa aj o tom, že austrálske úrady mu majú poskytnúť zdravotnú výnimku. V takom prípade by sa v Melbourne Parku mohol predstaviť bez toho, aby bol zaočkovaný proti koronavírusu.

Djokovič spoločne s Rogerom Federerom a Rafaelom Nadalom vlastnia po 20 singlových grandslamových titulov, čo je historické maximum v mužskom tenise.



"Do konca tohto týždňa máme pred sebou ešte niekoľko charterových letov a potom by sme mali mať v Austrálii už všetkých hráčov. O pár dní teda budeme mať oveľa jasnejšiu predstavu o tom, či sa Novak Djokovič predstaví v Melbourne alebo nie. Ak by nepriletel do konca tohto týždňa, potom by to bolo už pre neho neskoro," uviedol riaditeľ Australian Open Craig Tiley.