Djokovič nepotešil usporiadateľov z katarskej metropoly. Nedávno bol na krasokorčuľovaní

Srbský tenista Novak Djokovič nebude na budúci týždeň štartovať na turnaji v Dauhe, ktorý v minulosti dvakrát vyhral.
Finalista Australian Open, ktorý v Melbourne podľahol v boji o rekordný 25. grandslamový titul Španielovi Carlosovi Alcarazovi, sa ospravedlnil kvôli únave. Oznámili to usporiadatelia z katarskej metropoly na sociálnych sieťach.
Djokovič, ktorý v uplynulých dňoch ako divák navštívil olympijské hry a k videniu bol napríklad na krasokorčuľovaní, sa mal v Dauhe predstaviť prvýkrát od Australian Open.
Už pred sezónou ale avizoval, že sa v záverečnej fáze kariéry plánuje sústrediť predovšetkým na grandslamy a turnaje elitnej kategórie Masters.
Aktuálne tretí hráč svetového rebríčka sa zrejme na okruh ATP vráti až na Masters v Indian Wells na začiatku marca. V Dauhe budú najväčšími favoritmi svetová jednotka Alcaraz a dvojka Talian Jannik Sinner, ktorý s Djokovičom nečakane prehral v semifinále Australian Open.