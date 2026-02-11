    Djokovič nepotešil usporiadateľov z katarskej metropoly. Nedávno bol na krasokorčuľovaní

    Novak Djokovič.
    Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. feb 2026 o 15:27
    V Melbourne podľahol v boji o rekordný 25. grandslamový titul Španielovi Carlosovi Alcarazovi.

    Srbský tenista Novak Djokovič nebude na budúci týždeň štartovať na turnaji v Dauhe, ktorý v minulosti dvakrát vyhral.

    Finalista Australian Open, ktorý v Melbourne podľahol v boji o rekordný 25. grandslamový titul Španielovi Carlosovi Alcarazovi, sa ospravedlnil kvôli únave. Oznámili to usporiadatelia z katarskej metropoly na sociálnych sieťach.

    Djokovič, ktorý v uplynulých dňoch ako divák navštívil olympijské hry a k videniu bol napríklad na krasokorčuľovaní, sa mal v Dauhe predstaviť prvýkrát od Australian Open.

    Už pred sezónou ale avizoval, že sa v záverečnej fáze kariéry plánuje sústrediť predovšetkým na grandslamy a turnaje elitnej kategórie Masters.

    Aktuálne tretí hráč svetového rebríčka sa zrejme na okruh ATP vráti až na Masters v Indian Wells na začiatku marca. V Dauhe budú najväčšími favoritmi svetová jednotka Alcaraz a dvojka Talian Jannik Sinner, ktorý s Djokovičom nečakane prehral v semifinále Australian Open.

    dnes 15:27
