Ja a tenisový netvor? Djokovič sa zasmial na otázke reportéra v Paríži

PARÍŽ. Srb Novak Djokovič nepovažuje samého seba za netvora v rámci medzinárodnej tenisovej scény.

Tridsaťpäťročný hráč tak odpovedal na otázku agentúry DPA počas nedeľnej tlačovej konferencie na turnaji Paríž Masters.

"Netvor? Neviem, aký význam má toto slovo vo vašom jazyku, no v mojom nie práve najlepšie," odpovedal so smiechom Djokovič na otázku, či sa cíti vzhľadom na svoju dominanciu ako "monster of tennis".

VIDEO: Novak Djokovič pred ATP Masters 1000 v Paríži