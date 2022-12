Je skvelé byť späť, reaguje Djokovič po návrate do Austrálie

Srb sa vrátil sa aj k udalostiam spred takmer 12 mesiacov: "Nebolo to ľahké pre mňa, moju rodinu, tím a nikoho, kto je mi blízky. Nedá sa na to zabudnúť a zostane to vo mne do konca života. Zároveň to však je pre mňa cenná životná skúsenosť, ale musím ísť ďalej."

Djokovič v januári prehral súdny spor o svoj očkovací status. Austrália však odvtedy zrušila požiadavku, aby sa návštevníci krajiny museli preukazovať očkovaním proti koronavírusu. Austrálska vláda v novembri potvrdila, že neočkovaný Srb už nemá zákaz a dostal víza, ktoré mu umožňujú hrať na úvodnom grandslame roka.