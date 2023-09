Srbsku v skupinovej fáze pomôže Djokovič, Španielsko sa musí zaobísť bez svojej hviezdy

BRATISLAVA. V Bologni, Manchestri, vo Valencii a Splite v utorok odštartuje skupinová fáza finálového turnaja Davisovho pohára reprezentačných tenisových družstiev.

Medzi elitnú osmičku, ktorá bude 21.-26. novembra v Malage bojovať o cennú trofej, postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny.

V drese Srbska by sa mal objaviť aj čerstvý víťaz US Open Novak Djokovič, ktorý v noci na pondelok získal v New Yorku rekordný 24. grandslamový titul vo dvojhre.

Španielom bude chýbať Carlos Alcaraz. Po semifinálovej prehre s Rusom Daniilom Medvedevom na US Open oznámil, že sa na podujatí nezúčastní, nahradí ho Albert Ramos Vinolas.