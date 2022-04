Stále to nie je Djokovič, akého poznáme. Je nezvyčajne vystresovaný, vraví expert

Stalo sa mu to doteraz ešte v roku 2018, keď sa však vracal po doposiaľ najťažšom zranení v kariére, keď vynechal druhú polovicu sezóny 2017.

Novak Djokovič sa po vynútenej prestávke vracia na kurty pomaly. Od roku 2007 sa mu iba druhýkrát stalo, že by na konci apríla nemal v zbierke za danú sezónu ani jeden titul.

BRATISLAVA. Vyzeral unavene, akoby už nevládal. Fyzicky, ale najmä psychicky. A to bol vždy známy svojou skvelou kondíciou.

Tým prvým je, že Djokovič musel vynechať značnú časť sezóny, keďže nie je zaočkovaný proti koronavírusu. Nemohol tak cestovať do Austrálie a neskôr ani na turnaje v Indian Wells a Miami.

"Ospravedlňujem sa za to, ako vyzeral tretí set. Je to individuálny šport, motor jednoducho nefungoval," hovoril Djokovič po zápase.

"Od US Open toho veľa nehral. Nie je zvyknutý na ten zápasový stres. Vyzerá vyčerpane a rýchlo znervóznie," dodal Američan.

Hoci je to mimoriadne skúsený hráč, aj na ňom sa mohli mesiace, keď nehral, podpísať. "Môžete trénovať, koľko chcete, ale nikdy to nebude rovnaký pocit, ako keď hráte oficiálny zápas," hovoril pre televíziu Tennnis Channel bývalý americký tenista Andy Roddick.

„Už sa cítim na kurte dobre, tri trojsetové zápasy mi dali množstvo zápasovej praxe. Ešte pred niekoľkými dňami na mne bolo vidieť nedostatok zápasov,“ hovoril Djokovič po postupe do finále v Belehrade.

Ani v Belehrade to nemal ľahké, keďže každý zápas musel hrať na tri sety. Vždy po prehranej prvej časti otáčal vývoj. Bolo to tak proti Djeremu, Kecmanovičovi aj Chačanovovi.

Na turnaji kategórie ATP 250 by to pritom pre svetovú jednotku mala byť papierovo povinná jazda.

Počas turnaja v Belehrade ukázal aj svetlé momenty, hoci nakoniec nevyhral. Prvýkrát v sezóne sa však vôbec prebojoval do finále.

"Musíme pochopiť, že Novak cítil na seba množstvo tlaku v posledných mesiacoch. Nie je to jednoduché sa s tým vyrovnať," pridáva sa expert televíznej stanice Eurosport Alex Corretja.

"Nezáleží, ako to dnes dopadlo. Novak sa síce ešte ani nepribližuje tomu, čo dokáže, ale spravil progres a zvládol veľa zápasov. Musí mu to byť povzbudením," hodnotila na twitteri Djokovičov výkon bývalá svetová jednotka Chris Evertová.

Antukovú sezónu už môže odohrať bez obmedzení. Príde na prestížne podujatia do Madridu a Ríma a aj obhajovať grandslamový titul na Roland Garros. Rovnako by nemal mať problém ísť obhajovať titul ani na Wimbledon.

Teraz je situácia iná. Djokovič je zdravotne v poriadku, no otázkou bude, či vôbec dostane príležitosť v ďalších mesiacoch hrať turnaje.

V týchto európskych krajinách platia pravidlá, ktoré umožnia súťažiť aj nezaočkovaným športovcom.

Od augusta sa však sezóna tradične presúva do Severnej Ameriky a vyvrcholí na US Open. Podobne ako v Miami a Indian Wells, ani na letné severoamerické turnaje zrejme nebude môcť Djokovič cestovať, pokiaľ sa dovtedy nezmenia covidové opatrenia.

Ak by sa mu teda aj podarilo uspieť počas turnajov v Európe, nie je isté, ako bude dohrávať sezónu. Po US Open už budú turnaje opäť aj v Európe a v Ázii. No opäť mu hrozí dlhší výpadok.

Djokovič tak za týchto okolností logicky dostáva otázku, či sa mu oplatí hrať, ak má tak zúžený počet turnajov, kam ho covidové reštrikcie pustia.

"Ja som si to zvolil, že budem hrať. Nik ma nenúti. Ak by som aj dnes skončil, dokázal som toho dosť. Ale stále cítim motiváciu," povedal Djokovič.

"Chcem hrať viac zápasov. To je cesta, ktorou sa dostanem k mojej úrovni hry," dodal.