VIDEO: Mladá Češka dobyla Berlín. V rebríčku prerazila medzi elitnú desiatku

WTA Berlín 2026
dvojhra - finále:
Linda Nosková (ČR-8) - Jessica Pegulová (USA-3) 6:4, 4:6, 6:3
Tenistka Linda Nosková ovládla trávnatý turnaj v Berlíne a získala druhý titul na okruhu WTA.
Dvadsaťjedenročná česká hráčka zdolala v dnešnom finále štvrtú tenistku sveta Američanku Jessicu Pegulovú 6:4, 4:6, 6:3. Duel, ktorý bol odložený kvôli dažďu o viac ako päť hodín, vyhrala po necelých dvoch hodinách.
Trinásta hráčka sveta Nosková, ktorá plnila v nemeckej metropole úlohu nasadenej osmičky, vybojovala premiérový titul na tráve. V celkovo siedmom finále ukončila sériu troch neúspechov a triumfovala po necelých dvoch rokoch, keď zvíťazila v Monterrey.
Nasadenú trojku Pegulovú, ktorá predtým vyradila svetovú jednotku Bielorusku Arynu Sabalenkovú alebo Katarínu Siniakovú, porazila Nosková tretíkrát zo štyroch vzájomných zápasov.
Pomohlo jej 11 es, nemusela ľutovať ani osem dvojchýb. Vo svetovom rebríčku sa posunie na 10. miesto, najvyššie v kariére.
VIDEO: Zostrih zápasu Nosková - Pegulová
Nosková, ktorá by dnes mala ešte dohrávať semifinále štvorhry, sa v Berlíne stala treťou českou šampiónkou za posledné štyri roky. Vlani turnaj ovládla Markéta Vondroušová, v roku 2023 na nemeckej tráve triumfovala Petra Kvitová.
Nosková mala vydarený vstup do zápasu a vďaka skorému brejku sa ujala vedenia 3:0. Pegulová síce tromi gemami v rade vyrovnala, koncovka ale patrila opäť českej hráčke.
Tá si v desiatom geme vynútila štyri brejkaly a ten posledný, ktorý bol zároveň tiež setbalom, využila.
V druhej sade sa Nosková k brejkbalu neprepracovala. Naopak, prišla o podanie čistou hrou v siedmom geme a Pegulová stretnutie vyrovnala.
Vstup do rozhodujúceho setu vyšiel opäť lepšie Noskovej. Znova získala brejk v druhej hre a vypracovala si vedenie 3:0.
Po tom, čo v siedmej hre za stavu 4:2 odvrátila dva brejkbaly, nevyužila síce na príjme v ôsmej hre prvý mečbal, následne ale pri podaní už druhú šancu premenila.