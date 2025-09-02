Stálice aj 20-ročný mladík. Tóth predstavil nomináciu na Davis Cup

BRATISLAVA. Pätica slovenských tenistov Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Michal Krajčí figuruje v slovenskej nominácii kapitána Tibora Tótha na stretnutie I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Kolumbii.
Hrať sa bude 12. a 13. septembra na tvrdom povrchu v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave. Víťaz duelu postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o postup na finálový turnaj.
Slovenský kapitán premiérovo pozval do tímu 20-ročného Michala Krajčího. „Pôvodne som počítal s Lukášom Pokorným, ale má zranené zápästie, tak ho nahradil Mišo Krajčí.
Je to škoda, lebo Lukáša som v jednom z variantov mal predstavu zapojiť aj do štvorhry spolu s Milošom Karolom. Pri tvorbe nominácie prichádzali do úvahy aj Jojo Kovalík a Andrej Martin.
Jojo bol zranený a v tejto sezóne sa trošku trápi. Andrej hráva viac antukové turnaje a navyše bude mať v septembri svadbu, tak som sa rozhodol nominovať uvedenú päticu,“ uviedol pre oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Všetci nominovaní tenisti sú momentálne na turnaji v Istanbule. Okrem kapitána tímu Tótha, ktorý je aj osobným trénerom Alexa Molčana, sú tam z realizačného daviscupového mužstva aj tréner Ľubomír Kurhajec a kondičný tréner Dávid Olasz.
„Berieme to ako predprípravu pred Davis Cupom. Hrá sa na harde a všetci piati hráči sú v hlavnej súťaži. Mišo Krajčí do nej postúpil z kvalifikácie. Chalani nastúpia aj vo štvorhre, Lukáš Klein spolu s Norbertom Gombosom a Miloš Karol s Nemcom Masurom, keďže Pokorný napokon na turnaj necestoval.
Verím, že tu chalani odohrajú viacero zápasov a chytia dobrý rytmus. Po návrate na Slovensko začneme s domácou prípravou v NTC,“ poznamenal Tóth.
V dueli proti Kolumbii ide o veľa, čo si slovenský kormidelník dobre uvedomuje: „Je to pre nás veľmi dôležité stretnutie. V prípade víťazstva budeme môcť na budúci rok opäť bojovať o postup na finálový turnaj.
Podľa rebríčkového postavenia pôjde o vyrovnané stretnutie a šance sú 50 na 50. Dobrá príprava, tímová nálada a podpora publika môžu byť rozhodujúce faktory, ktoré nás môžu v tomto zápase posunúť ďalej. Preto verím, že nás fanúšikovia prídu povzbudiť.“