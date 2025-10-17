Slovenky idú do baráže s najsilnejšou možnou zostavou. Nechýba ani tínedžerka Pohánková

BRATISLAVA. Kvarteto slovenských tenistiek Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Mia Pohánková, Tereza Mihalíková figuruje v nominácii na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.
Hrať sa bude 14.-16. novembra na antuke v argentínskej Cordobe. Okrem domáceho tímu bude súperom Sloveniek aj Švajčiarsko.
Víťazi siedmich trojčlenných skupín si v roku 2026 zahrajú v kvalifikácii o postup na finálový turnaj, zdolané tímy budú bojovať v regionálnych skupinách.
Slovenky nastúpia v prvý hrací deň v Cordobe proti Argentíne, druhý deň si zmerajú sily so Švajčiarskom. Slovenskému tímu bude pre zranenie chýbať Renáta Jamrichová.
"V nominácii figurujú iba štyri hráčky. Renča sa na svojom poslednom turnaji nešťastne zranila a určite s nami nebude môcť cestovať.
Ak by náhodou vznikli nejaké neočakávané okolnosti, tak sledujem ďalšie tri-štyri hráčky, ktoré by mohli doplniť tím. Ak však všetko bude fajn, plánujeme cestovať vo štvorici," uviedol Lipták pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
Lipták sleduje svoj tím
Dlhoročný šéf slovenskej lavičky pozorne sleduje výkony hráčok na turnajoch.
"S babami som v kontakte, Rebecca aj Terka odohrali celú americkú šnúru a teraz pokračujú v Ázii. Viki hrá sériu menších turnajov v USA a Kanade, Mia sa pripravuje na juniorský Masters do Číny a následne by mala odohrať ešte jeden turnaj v indickom Chennai.
Pre všetky štyri však platí, že by mali priletieť na pár dní domov a následne by sme všetci spolu cestovali do Južnej Ameriky."
Verím, že sa nič neočakávané nestane
Jednou z možností v rámci prípravy bolo odohrať spoločne antukový turnaj v Južnej Amerike.
"Zvažovali sme aj takúto možnosť. Bolo by to však priame prepojenie s Amerikou a Áziou, čo by bolo nesmierne náročné jednak z hľadiska cestovania a jednak z hľadiska rýchleho prechodu z tvrdého povrchu na antuku.
Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale momentálne to skôr vyzerá tak, že pôjdeme rovno do Cordoby. Verím, že sa nič neočakávané nestane a všetci spolu odcestujeme.
Čaká nás veľmi náročný trip z hľadiska cestovania, presunov, zmeny povrchu. Podobnú situáciu majú aj ostatné tímy, možno iba s tým rozdielom, že niektoré hráčky už budú hrať skôr antukové turnaje v Južnej Amerike.
Tie môžu byť trošku lepšie pripravené na podmienky, v čom môže byť ich výhoda. Do Argentíny by sme chceli cestovať okolo 7. novembra, let je tam brutálne dlhý.
Uvidíme, v akých zostavách sa predstavia ostatné tímy. My sme oslabení o Renču, ale nič sa nedá robiť.
Pevne verím, že sa nám podarí vytvoriť skvelú chémiu, načasovať babám formu, aby boli dobre pripravené na zápasy. V Argentíne chceme uspieť," zakončil Lipták, ktorý je kapitán slovenského tímu už od roku 2009.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na vyvrcholenie prestížnej súťaže do čínskeho Šen-čenu.
V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2.
Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.