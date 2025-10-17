Veľké oslabenie pre Švajčiarsko. Proti Slovensku sa musia zaobísť bez najlepších hráčok

BERN. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa nepredstaví v dueli proti Slovensku na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej. Jeho dejiskom bude 14.-16. novembra argentínska Cordoba.
Okrem svetovej štrnástky so slovenskými koreňmi chýba vo švajčiarskej nominácii aj Viktorija Golubicová - 60. hráčka rebríčka WTA.
Švajčiarsky kapitán Heinz Günthardt sa rozhodol dať príležitosť kvartetu Simona Waltertová, Céline Naefová, Susan Bandecchiová, Valentina Ryserová.
Najvyššie postavenou singlistkou je Waltertová, ktorá aj vďaka triumfu na turnaji WTA 125 v slovinskej Ľubľane figuruje v rebríčku na 97. mieste.
V švajčiarskom výbere nie sú ani skúsená Jill Teichmannová či Rebeka Masárová - ďalšia hráčka slovenského pôvodu.
Postup do kvalifikácie o finálový turnaj v roku 2026 si vybojujú víťazi miniturnajov.
Domáce Argentínčanky nastúpia v najsilnejšom zložení, v družstve kapitánky Mercedes Pazovej sú Solana Sierrová, Lourdes Carléová, Julia Rierová, Jazmín Ortenziová a Luisina Giovanniniová.
„Je skvelé, že všetkých päť najvyššie postavených Argentínčaniek sa postavilo kladne k účasti na miniturnaji. Pred zápoleniami v Cordobe sa rozohrajú na sérii antukových turnajov WTA 125 v Južnej Amerike, aby sa dostali do dobrého rytmu," uviedla Pazová pre oficiálny web Argentínskej tenisovej federácie.
