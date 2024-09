Lipták plánoval do Malagy zobrať aj ďalšiu mladú Slovenku. Problémom bola logistika

Má v tom čase však naplánovanú dlhšiu šnúru turnajov v Austrálii, takže by to bolo logisticky dosť obtiažne. Pôjdeme preto v klasickom zložení piatich hráčok," povedal na úvod kapitán tímu Matej Lipták v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

"Rozhodol som sa pre stabilné hráčky, ktoré boli vo výbere aj v posledných stretnutiach. Plánoval som s nami zobrať aj šiestu hráčku Ninku Vargovú, ktorá si to podľa mňa zaslúži a myslím si, že v blízkej dobe do tímu smeruje.

Na finálovom turnaji v Prahe v novembri 2021 zdolali americký výber v skupine 2:1, napokon však tesne nepostúpili do semifinále, v úvodnom dueli prehrali so Španielkami 1:2.

Šramková bola blízko titulu

Skúsený šéf slovenskej lavičky pozorne sleduje výsledky Sloveniek na turnajoch.

"Rebecca bola minulý týždeň veľmi blízko svojho najväčšieho titulu v kariére. V Monastire dosiahla doposiaľ svoj najlepší výsledok. Som rád, že sa opäť veľmi priblížila k svetovej stovke a verím, že sa jej podarí do nej opäť preniknúť a udržať sa v nej.

Prajem jej, aby sa to podarilo. Terka si našla veľmi vhodnú partnerku k sebe, je medzi nimi veľmi dobrá chémia. Viac sa na kurte uvoľnila a ukazuje sa to aj na výsledkoch. Ostatné baby sú ako na hojdačke, občas dosiahnu dobré výsledky, občas sa hľadajú.

V takejto situácii sme však už pred BJKC boli niekoľkokrát. Do stretnutia zostávajú ešte dva mesiace, môže sa udiať čokoľvek a forma hráčok sa môže otočiť. Verím, že všetky baby budú zdravé, v skvelej forme a že nám sadnú podmienky v Malage," pokračoval Lipták.

Kapitán Sloveniek má už jasno aj ohľadom prípravy: "Do Malagy by som chcel letieť už 9. novembra. Baby by mali byť doma, s prípravou by sme mali začať už 6. novembra v Bratislave, aby sme boli pokope už tri dni pred odletom."