Kyrgios šikanuje súperov, vravel Tsitsipas. To on je mäkkýš, odpovedal Austrálčan

Tridsaťšesťročný Nadal zvíťazil hladko 6:1, 6:2, 6:4 a až do ôsmej hry tretieho dejstva nečelil brejkbalu. V geme mu chýbala koncentrácia po tom, ako stretnutie prerušili, kým sa zatiahne strecha.

WIMBLEDON. Španielsky tenista Rafael Nadal sa po postupe do osemfinále grandslamového turnaja vo Wimbledone ospravedlnil svojmu súperovi Lorenzovi Sonegovi.

Stratený servis však vzápätí získal naspäť a zápas dopodával do úspešného konca. Nepáčili sa mu zvuky, ktoré Sonego vydával na kurte.

"Musím priznať, že som sa mýlil. Nemal som ho volať na sieť, takže sa za to ospravedlňujem. Bola to moja chyba, ináč nebol žiadny problém. Hovorili sme o tom v šatni a zostane to medzi nami. Môžem povedať len toľko, že som ho vyhľadal osobne.

Nechcel som mu spôsobiť nepríjemnosti, iba mu povedať, že mi vadila jedna konkrétna vec, ktorú v danom momente robil. Mali sme svoje nezhody, ale to sa stáva," citovala druhého najvyššie nasadeného hráča agentúra AFP.