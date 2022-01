Jej cieľ? Neplakať na tlačovej konferencii. Osaková si nebola istá návratom

Bol to jej prvý zápas od prehry v treťom kole US Open, kde obhajovala titul. Vtedy nevedela, kedy a či vôbec sa vráti. Má iba 24 rokov.

"Počas prestávky som nevedela, ako bude moja budúcnosť vyzerať," dodala.

Keď predčasne ukončila sezónu 2021, vôbec si nevedela predstaviť, čo bude robiť. Chcela cestovať, no to pre pandemickú situáciu to nebolo bezpečné.

"Verím, že ma môj tím má stále rád po tom, čo sa stalo minulý rok. Možno som ich trochu traumatizovala. Dialo sa veľa vecí, o ktorých som s nimi nehovorila," priznala Osaková.

Snažila sa komunikovať

Pri návrate na kurty vyprodukovala až 57 nevynútených chýb, pridala však aj 51 víťazných úderov. Cez prvý servis rozohrávala iba 38 percent výmen a spravila 8 dvojchýb. To určite nie sú štatistiky, ktoré by ju tešili.