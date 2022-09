Murray prehral prvý set, potom však suverénne postúpil

NEW YORK. Španielsky tenista Pablo Carreno-Busta postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Víťaz podujatia Masters 1000 v Cincinnati zdolal v 2. kole ako nasadená dvanástka Kazacha Alexandra Bublika 4:6, 6:4, 6:3 a 7:6 (5).

Ďalej ide aj osemnásty nasadený Austrálčan Alex de Minaur, ktorý vyradil Čiľana Cristiana Garina 6:3, 6:0, 4:6, 6:2. Medzi elitnú 32-ku sa dostal aj Brit Andy Murray, šampión z roku 2012 zvíťazil nad Američanom Emiliom Navom 5:7, 6:3, 6:1, 6:0.

Vlaňajší wimbledonský finalista Talian Matteo Berrettini nasadený ako číslo 13 pokoril Francúza Huga Greniera 2:6, 6:1, 7:6 (4), 7:6 (7).