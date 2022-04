Nór nečakane postúpil do životného finále, zastavil však veľkú senzáciu

MIAMI. Nórsky tenista Casper Ruud sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.

V piatkovom stretnutí semifinále zdolal v pozícii nasadenej šestky Argentínčana Francisca Cerundola hladko 6:4, 6:1 za 1:35 h.

Jeho súper vzíde zo súboja medzi Hubertom Hurkaczom a Carlosom Alcarazom.

Cerundolo je obrovským prekvapením turnaja. Ako 103. hráč sveta sa dostal až do semifinále, nikto s nižším renkingom nikdy takto ďaleko v Miami nebol. Po turnaji by sa mal dostať na 51. miesto v rebríčku, čo by bolo jeho nové maximum.