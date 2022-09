NEW YORK. Ruský tenista Andrej Rubľov sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V osemfinále ako nasadená deviatka zvíťazil nad sedmičkou "pavúka" Britom Cameronom Norriem 6:4, 6:4, 6:4.

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti lepšiemu zo súboja medzi druhým nasadeným Španielom Rafaelom Nadalom a Američanom Francesom Tiafoem.