Djokovič bez problémov postupuje do štvrťfinále, ďalej ide aj nasadený Rus

PARÍŽ. Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros .

Druhý a tretí priniesol rovnaký priebeh, Srb si vytvoril náskok a doviedol duel do víťazného konca.

Djokovič vstúpil do zápasu lepšie, keď dvakrát zobral súperovi servis a aj keď vzápätí stratil svoj, získal set 6:3.

"V prvom rade chcem poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma prišli podporiť. Zápas bol dobrý po všetkých stránkach.

Bol to prvý zápas s Juanom a viem o ňom, že je špecialistom práve na antuku. Vedel som, že musím zbierať body, byť aktívny a nenechať ho hrať dlhé výmeny.

Myslím si, že som previedol zatiaľ môj najlepší výkon na turnaji," povedal Djokovič v pozápasovom rozhovore.

Pre Srba to bol 60. duel v osemfinále grandslamu, prehral len päťkrát: "Stojí za tým veľa práce.

V súčasnej dobe to vnímam inak, ako pred desiatimi rokmi. Musím sa viac starať o svoje telo, stojí ma to viac síl. Stále mám motiváciu a to ma poháňa ďalej."