    Mihalíková nezabojuje o titul v Pekingu. S Nichollsovou skončili vo štvrťfinále

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: REUTERS)
    TASR|3. okt 2025 o 09:30
    Podľahli taiwansko-lotyšskej dvojici Hsieh Su-wei, Jelena Ostapenková.

    PEKING. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli vo štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

    Štvrtej nasadenej taiwansko-lotyšskej dvojici Hsieh Su-wei, Jelena Ostapenková podľahli 4:6, 3:6.

