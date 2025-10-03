Mihalíková nezabojuje o titul v Pekingu. S Nichollsovou skončili vo štvrťfinále

PEKING. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli vo štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
Štvrtej nasadenej taiwansko-lotyšskej dvojici Hsieh Su-wei, Jelena Ostapenková podľahli 4:6, 3:6.
