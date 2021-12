Mihalíková získala ďalší deblový titul, mieri do svetovej stovky

Dvadsaťtriročná hráčka NTC získala v tomto roku už svoj piaty deblový titul, druhý na okruhu WTA. Po prvý raz v kariére sa prebojovala do elitnej stovky deblového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní jej patrí 96. priečka.

"Turnaj bol veľmi pekne zorganizovaný, na zápasy chodilo veľa divákov. S Greet sme sa dohodli na poslednú chvíľu, pretože jej parťáčka jej to tesne pred začiatkom turnaja zrušila. Išlo nám to spolu veľmi dobre, skvele sme sa dopĺňali a od prvého momentu bolo jasné, že máme na to zdolať hociktorý pár," povedala Tereza Mihalíková pre oficiálny portál Slovenského tenisového zväzu (STZ).