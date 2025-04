Nočná bodka za hladkým víťazstvom. Slovenky zdolali Dánky aj vo štvorhre

Billie Jean King Cup 2025 - kvalifikácia

BRATISLAVA. Slovenské tenistky vstúpili úspešne do bojov v kvalifikačnej C-skupine Pohára Billie Jean Kingovej 2025 .

Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou na záver uspeli v deblovom súboji s párom Laura Brunkelová, Emilia Francatiová po setoch 7:6 (4), 5:7 a 6:1.

„Ťažký a dlhý zápas. Chceli sme to ukončiť v dvoch setoch, dali sme si na seba zbytočný tlak a príliš sme prežívali nevyužité lopty. Tréner nám len povedal, nech sa ukľudníme v treťom sete a už to išlo," hodnotila štvorhru Mihalíková v pozápasovom rozhovore pre STVR Šport.

"Prvé nevynútené chyby urobili až v treťom sete, naozaj hrali dobre. Na druhej strane, sme za to radi, lebo keby to bol ľahký zápas, tak si myslím, že sa s Viky ani tak nezohráme. Sme radi za ťažký zápas, ale chceli sme to ukončiť v dvoch setoch.

Dvakrát v akcii bola v piatok Hrunčáková a v oboch musela vydať zo seba všetko: „Strašný boj, som tak strašne unavená, že fakt mám dosť. Som veľmi rada, že sme vyhrali aj štvorhru a skúsili si to s Terkou zase po dlhšej dobe, čo sme spolu nehrali štvorhru. To je fajn.“

Slovenkám sa podarilo uspieť vo všetkých troch dueloch, hoci súperky napriek nízkemu rebríčkovému postaveniu húževnato odolávali.