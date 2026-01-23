Pohánková nemala zľutovanie. Domácej tenistke nadelila za necelú polhodinu kanára

W75 Leszne 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Mia Pohánková (SR) - Zuzanna Pawlikovska (Poľ.) 6:0, 6:3
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila na podujatí ITF WTT W75 v poľskom Leszne (60 000 USD, tvrdý povrch v hale) už do semifinále.
Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch a zatiaľ sa jej darí veľmi dobre.
Po triumfoch nad Slovinkou Dalilou Jakupovičovou (6:4, 6:2) a Češkou Vendulou Valdmannovou (7:6 (2), 3:6 a 6:1) uspela aj proti domácej poľskej držiteľke voľnej karty Zuzanne Pawlikovskej jednoznačne 6:0 a 6:3.
Pohánková vyhrala prvý set za 26 minút. V tom druhom jej Pawlikovska kládla už väčší odpor, no Slovenka ho zvládla napriek stratám troch gemov a za hodinu a šestnásť minút postúpila do semifinále.
Sedemnásťročná zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného kouča Kristiána Cupáka si v boji o finále zmeria sily s ďalšou Češkou štvrtou nasadenou Barborou Palicovou.