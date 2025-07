Pohánkovú neúspech v generálke nerozhodil. Aspoň som mala sily na Wimbledon, zhodnotila

Jeden titul majú na konte Tereza Mihalíková (Australian Open 2015), Kristína Kučová (US Open 2007). Medzi juniormi vyhral Martin Kližan v roku 2006 na Roland Garros.

"Je neuveriteľné, že som dokázala nadviazať na vlaňajší triumf Renči Jamrichovej. Slovenské dievčatá dokázali dva roky za sebou triumfovať na juniorskom Wimbledone, čo je skvelé," začala Pohánková v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

"Nemala som najľahší žreb, už v prvom kole som nastúpila proti víťazke US Open Stojsavljevičovej. Brala som to tak, že je to pre mňa veľká výzva a chcem pokračovať v turnaji," priblížila.