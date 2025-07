Nikdy som nešla do zápasu, že nemám šancu, vraví Pohánková. Po úspechu dostane voľné karty

„Som veľmi rada, že sa mi podarilo triumfovať. Prehra v semifinále v Austrálii ma dosť trápila. Bol to tesný zápas. Preto som mala hlavný cieľ postúpiť zo semifinále. Veľmi som chcela hrať finále na veľkom kurte a pred veľkým publikom. Ubehlo to napokon tak rýchlo, že som si to ani nestihla užiť. Najradšej by som sa tam hneď aj vrátila a hrala opäť,“ usmievala sa na pondelkovom stretnutí s novinármi Pohánková.

Šestnásťročná Slovenka dokázala uspieť, hoci nebola nasadená. Až triumf v All England Clube ju posunul do prvej desiatky juniorského rebríčka, čo jej garantuje voľné karty minimálne do kvalifikácií ženských turnajov WTA.