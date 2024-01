Pohánková si vo finále verila, k zvučným menám šampiónok sa však nepridala

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Mia Pohánková neuspela vo finále dvojhry na juniorskom turnaji ITF J200 Slovak Junior Indoor v Bratislave. Siedmej nasadenej Litovčanke Laime Vladsonovej podľahla 2:6, 6:2, 3:6. Pätnásťročná hráčka Národného tenisového centra, ktorá na ceste do finále nestratila ani set, bola po prehratom zápase sklamaná. "Je to výborný začiatok sezóny, ale chcela som vyhrať. Celý týždeň som hrala kvalitný tenis, no finále vyšlo lepšie súperke. Vedela som, že to bude ťažký zápas, Vladsonová prechádzala celým pavúkom veľmi hladko.

Ja som však verila, že ju dokážem zdolať. Prvý set som ľahko prehrala a v tom momente som sa trošku bála, že dostanem výprask aj ja. Od druhého setu som zmenila taktiku, hrala som jej vyššie lopty, z ktorých začala kaziť. Podarilo sa mi ju rozbehať a oveľa viac potrápiť. Na celkové víťazstvo to nestačilo, no verím, že nabudúce to bude lepšie," uviedla Pohánková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

Šestnásťročná Vladsonová bola suverénna. Na ceste k titulu zdolala Tamaru Šramkovú, Natáliu Kročkovú, Soňu Depešovú a vo finále aj Pohánkovú. Tréner talentovanej Slovenky Róbert Gašparetz bol napriek nedeľňajšej prehre s vystúpením svojej zverenky v Bratislave spokojný. "Blahoželám Mii, je to výborný začiatok roka. Odohrala kvalitné zápasy, som veľmi rád, ako ich zvládla. Verím, že ju to nakopne do ďalších turnajov. Vieme, na čom musíme popracovať, ale ukázala sa vo veľmi dobrom svetle.