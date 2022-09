Ukrajinka nepodala súperke ruku. Wilander: Neviem si predstaviť, že som z Ruska

„Nechápem prečo ju pozývali. Nikdy nás otvorene nepodporila a nepomohla nám. Nekomunikuje so mnou, hoci viem, že je v spojení so Serhijom Stachovským (bývalý ukrajinský tenista – pozn.red.),“ uviedla Kosťuková po zápase.

„Je to súčasť mojej práce, vypočuť hráčky a platí to aj o Marte. Keď sa na ňu pozriem teraz, ako na kolegyňu, viem, že prechádza veľmi náročnými situáciami. Nie je to pre ňu ľahké,“ vravela Azarenková.

„Bola by som však rada, keby mala niekoho, kto jej pomôže v týchto náročných chvíľach, pretože jej reakcie nemusia ľudia prijať dobre.“

Pozápasový moment, kedy si hráčky miesto rúk len ťukli tenisovými raketami okomentoval aj odborník Eurosportu Mats Wilander.

„Bolo to viac ako len bežný tenisový zápas. Ruských a bieloruských hráčov vylúčili z účasti na WImbledone a aj tu sú hráči, ktorí si myslia, že rovnaké pravidlo by mali aplikovať smerom k Bielorusom a Rusom aj Američania. Ale ak sa to presúva do osobnej roviny, je to veľmi nebezpečné,“ vravel Wilander.

„Do istej miery musíte chápať obe strany. Neviem si predstaviť, že by som bol z Ruska či Bieloruska, pokúšal sa odovzdať na kurte to najlepšie a vedel, že mnoho ľudí okolo mňa nesúhlasí s tým, čo robí moja vláda,“