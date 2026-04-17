Hrozí jej štvorročný zákaz činnosti. Vondroušová má dopingové problémy

Wimbledonská šampiónka z roku 2023 Markéta Vondroušová v decembri minulého roka nepredložila vzorku počas dopingovej kontroly a hrozí jej až štvorročný zákaz činnosti.
Na prípad upozornil server iSport.cz, ktorému česká tenistka a jej právnik Jan Exner prípad opísali.
Vondroušová sa bráni tvrdením, že komisár nemeckej antidopingovej agentúry pri mimosúťažnej kontrole 3. decembra minulého roka nedodržal obvyklé postupy. Preto ho nevpustila do svojho bytu.
Komisárku preto do svojho bytu nevpustila. Na instagrame česká tenistka pripomenula, že po prepadnutí krajanky Petry Kvitovej, ktorú pred Vianocami 2016 útočník Radim Žondra v jej prostějovskom byte porezal na ľavej ruke, neberie cudzích ľudí pri svojich dverách na ľahkú váhu.
"Reagovala som ako osoba, ktorá sa bojí. V tej chvíli to bolo o tom cítiť sa bezpečne, nie o tom sa niečomu vyhnúť, "vysvetľovala.
V rámci riešenia tohto prípadu má k dispozícii stanovisko odborníkov, že sa potýkala s akútnou stresovou reakciou, pre ktorú nekonala racionálne.
"Že dopingová kontrola neprebehla, bolo zavinené tým, že sa v tej chvíli neovládala. Nevedela, čo robí, a uvedomila si to až v pokoji vo chvíli, keď sa vrátil jej priateľ.
Nebol naplnený protokol, ale Margaréta na to mala tie najlepšie dôvody, "uviedol jej právnik Exner.
Obhajobu Vondroušovej opiera o skutočnosť, že sa komisárka nelegitimovala a neukázala svoje poverenie. Tá ale vo svojej správe tvrdí, že všetky náležitosti splnila. "Bude to tvrdenie proti tvrdeniu. A my sa budeme snažiť dokázať, že komisárka klamala, "povedal Exner.
Kauzu rieši Medzinárodná agentúra pre bezúhonnosť tenisu (ITIA), ktorá vysvetlenie tímu Vondroušovej zatiaľ označila za nedostatočné. V súčasnosti tenistka ani jej tím nevedia, aký trest ITIA požaduje.
"Teoreticky podľa pravidiel hrozí rovnaký trest, ako keď máte pozitívny test. V najneskoršom prípade sú to štyri roky zákazu činnosti," doplnil Exner.
Za kariéru dvadsaťšesťročná Vondroušová absolvovala vyše sto dopingových testov a žiadny nebol pozitívny. Tri dni po problematickej kontrole prišla ďalšia návšteva z rovnakej nemeckej agentúry a všetko sa už udialo bez problémov.
Vondroušová, momentálne 46. hráčka svetového rebríčka, ktorá v tejto sezóne opäť zápasí s problémami s ramenom, nebola predbežne suspendovaná.
Plánuje odohrať nadchádzajúci turnaj v Madride a celú antukovú sezónu. Minulý víkend sa stihla zúčastniť na kvalifikačnom zápase o postup do finále Pohára Billie Jean Kingovej vo Švajčiarsku, kde spolu s Terezou Valentovou prehrali zápas štvorhry.
Český tenisový zväz za Vondroušovou stojí. "Podporujeme ju a pomôžeme jej, ako budeme mocť," uviedol jeho predseda Jakub Kotrba.