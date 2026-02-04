Podľa Kleina žreb príliš neprial Slovákom. Na kurte necháme všetko, hovorí

Jednotkou v tíme kapitána Tibora Tótha v stretnutí prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára tenistov proti Francúzsku by mal byť Lukáš Klein. Najlepšie postavený slovenský singlista je od nedele v Le Portel, kde sa s ostatnými hráčmi pripravuje na víkendové zápasy proti silnému súperovi.
V Davis Cupe sa predstaví už v desiatom stretnutí a podľa vlastných slov na tejto tímovej súťaži sa mu najviac páči dobrá atmosféra, ktorú diváci vedia hráčom pripraviť.
Podmienky sú tu podobné ako na turnajoch
Od pondelka Slováci trénujú na zápasovom kurte a ladia formu na víkend. „Cítim sa veľmi dobre. Do začiatku zápasov zostáva pár dní, tak robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli čo najlepšie pripravení.
Stále je pár detailov, ktoré môžeme vylepšiť, ale verím, že do soboty všetko zvládneme. Podmienky sú tu podobné ako na turnajoch, povrch nie je ani veľmi rýchly, ani veľmi pomalý. Nič, čoho by sme sa mali báť,“ priblížil Klein prvé dojmy z tréningov v Le Portel pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).
V slovenskom tíme panuje dobrá chémia, vďaka ktorej už hráči zdolali alebo potrápili nejedného favorita. Pred dvoma rokmi zvíťazili v Kraljeve nad domácim Srbskom.
„Nálada je super, vždy je zábavné, keď sa takto stretneme. Pre mňa je to niekedy až príliš, pretože som rád aj sám. Davis Cup je však tímová súťaž, takže je to iné, ako ostatné týždne v roku.
Je príjemné, keď má človek na lavičke kapitána a spoluhráčov, pretože tím ho môže potlačiť ešte k lepším výkonom.“
Nielen lavička, ale aj povzbudzujúci diváci dokážu ovplyvniť Kleinove výkony. „Na Davis Cupe si najviac užívam atmosféru počas zápasov. Keď je plná hala a ľudia povzbudzujú jeden či druhý tím, je to veľmi špeciálne.
Myslím si, že takúto atmosféru hráči pravidelne na turnajoch nezažívajú, ak nepatria k top 20 na svete. V Le Portel očakávam veľa ľudí, ktorí budú fandiť domácim. Pokiaľ mi však nepískajú do servisu a povzbudzovanie je férové, poteší to oba tímy.
Elektrizujúcu atmosféru mám rád, dodáva to vždy ešte niekoľko percent skvelého tenisu navyše.“
Veríme v dobrý výsledok
Francúzsko je v aktuálnom daviscupovom rebríčku na 8. priečke, Slovensku patrí 21. miesto. Navyše v renkingu ATP majú až dvanásť hráčov v prvej svetovej stovke. „Francúzsko je veľmi silný tím. Žreb nám príliš neprial, ale vyberať si nemôžeme. Budeme sa snažiť zahrať čo najlepšie, na kurte necháme všetko, čo bude v našich silách.
Veríme v dobrý výsledok, určite nepôjdeme na kurt s porazeneckou mentalitou. Chceme získať tri body, uvidíme v nedeľu večer, či sa nám to aj podarí,“ zakončila slovenská singlová jednotka.