Dočkal sa v 25 rokoch. Na Australian Open zažije debut ďalší Slovák

Jeho súper zahral 26 víťazných úderov, ale urobil aj 20 nevynútených chýb.

Dvadsaťpäťročný Klein dosiaľ hral v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji iba na Wimbledone 2022. V rebríčku ATP virtuálne poskočil zo 164. na 163. miesto.



"Musím zaklopať, mohol som sa spoľahnúť na svoje podanie. Dúfam, že mi to vydrží aj v ďalších zápasoch. Samozrejme, z postupu do hlavnej súťaže mám veľkú radosť," uviedol Klein vo vysielaní Rádia Slovensko.



Zverenec trénera Karola Kučeru Klein má v novom roku výbornú formu. Na predchádzajúcom turnaji ATP 250 v Brisbane sa prebojoval z kvalifikácie do 2. kola hlavnej súťaže a celkovo má v roku 2024 zápasovú bilanciu 6 víťazstiev - 1 prehra.

V Melbourne musel v prvých dvoch kolách kvalifikácie do troch setov, v treťom to zvládol v tajbrejkoch. "Boli aj ťažšie zápasy, viac vybojované. Už sa teším na hlavnú súťaž," dodal slovenský daviscupový reprezentant.