Ako dieťa bol v Nadalovej akadémii. Syn legendy nastúpil proti svojmu idolu

BRATISLAVA. Španielsky tenista Rafael Nadal stále má v sebe túžbu hrať a víťaziť.

Držiteľ 22 grandslamových titulov a celkovo 92 víťazných turnajov na hlavnej profesionálnej úrovni sa vrátil na súťažné dvorce víťazstvom nad domácim Leom Borgom 6:3, 6:4 na turnaji ATP vo švédskom Bastade.

Inými slovami, bývalá svetová jednotka vo veku 38 rokov zdolala o 17 rokov mladšieho syna legendy svetového tenisu Björna Borga. Pre Nadala to bol prvý zápas od prehry s Nemcom Alexandrom Zverevom v 1. kole na Roland Garros v Paríži 27. mája.



"Myslím si, že Leo Borg hral dobre a má pred sebou skvelú budúcnosť. Želám mu len to najlepšie. Pre mňa to bola pocta zahrať si proti synovi jednej z najväčších tenisových legiend," uviedol Rafael Nadal.