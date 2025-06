Všade inde sa to dá, len v Paríži nie. Večer hrajú iba muži, tenistkám sa to nepáči

A do toho všetkého sa zamiešal známy tréner Patrick Mouratoglou s teóriou, ktorá v tenisovom svete vzbudila značnú pozornosť.

PARÍŽ. A mali sme to tu opäť. Večerný program na druhom grandslamovom podujatí sezóny Roland Garros , tzv. night sessions, sa aj v tomto roku stal výhradne mužskou záležitosťou. Ani jeden z exkluzívnych večerných zápasov nepatril ženám.

"Ženské zápasy by sa mohli skončiť naozaj rýchlo a zaradiť dodatočný zápas do nočného bloku by nebolo uskutočniteľné," bránila sa Mauresmová.

Táto argumentácia však dostala trhlinu. Ako informoval portál The Athletic, organizátori Roland Garros údajne odmietli žiadosť vysielateľa Amazon Prime o nasadenie ženského zápasu s domácou Lois Boissonovou do večerného programu.