Davisov pohár: Kovalík podľahol v druhej dvojhre Američanovi Nakashimovi

Brandon Nakashima potvrdil rolu favorita v súboji s Jozefom Kovalíkom, keď v zápase dominoval na podaní a nemusel čeliť ani jednému brejkbalu. V prvom sete Nakashima zobral podanie Kovalíkovi hneď dvakrát a v druhom sete mu stačil jediný brejk, keď napokon využil druhý mečbal a prvý pri svojom podaní. USA vedie nad Slovenskom pred záverečnou štvorhrou už 2:0, takže je isté, že prehráme aj druhé stretnutie v skupine C na finálovom turnaji Davis cupu a už nemáme šancu zabojovať ani o postupové druhé miesto. Naopak s istoutou sa už z postupu môže tešiť Nemecko a USA. To je odo mňa z tohto zápasu všetko, ďakujem za pozornosť a teším sa na Vás pri ďalších športových prenosoch!

Nakashima zahral šikovný víťazný bekhend do protipohybu Kovalíka.

Kovalík poslal forhend do siete a Nakashima vedie už 5:2 v druhom sete.

Kovalík poslal do sietie hneď druhý úder z forhendu a Nakashima vedie 4:2 v druhom sete!

Bekhendový return Nakashimu letel do siete a Kovalík má výhodu.

Kovalík sa dostal do výmeny a zahral víťazný forhend z defenzívy do otvoreného kurtu.

Nakashima sa dostal do výmeny od základnej čiary, ale zakončil ju dlhým forhendom.

Nakashima trafil dobiehaný forhend do siete a Kovalík vyrovnáva na 1:1 v druhom sete.

Kovalík sa dostal do útoku a na sieti zakončil jednoduchým smečom.

V dlhšej výmene od základnej čiary bol aktívnejší Nakashima a Kovalík poslal forhend do siete.

Kovalík vstupuje do druhého setu bekhendom namiereným do siete.

Kovalík to prehnal so silou a prestrelil forhend.

Kovalík namieril bekhend do siete.

Kovalík netrafil forhend po čiare do kurtu a Nakashima vyrovnáva na 2:2 v prvom sete.

Kovalík namieril forhend do siete ihneď po podaní.

Nakashima dokončil útok víťazným forhendom do protipohybu Kovalíka a po čistej hre vyrovnáva na 1:1 v prvom sete.

Nakashima zakončil víťazným forhendom do protipohybu Kovalíka.

Opäť po dobrom podaní Kovalík len napálil forhend do siete.

