Davisov pohár: Klein s Gombosom prehrali záverečnú štvorhru

Slovensko tak nezískalo bod proti USA ani vo štvorhre, aj keď dlho to vyzeralo na veľké prekvapenie, o ktoré sa mohli postarať Lukáš Klein a Norbert Gomboš. Prvý set sa slovenskému páru podarilo získať v tajbrejku a aj tajbrejk v druhom sete mali veľmi dobre rozohraný, ale od stavu 4:2 vo svoj prospech vyhrali z ďalších 16 bodov iba jediný. Strieborní medailisti z olympijských hier v Paríži Austin Krajicek a Rajeev Ram otočili tajbrejk ziskom piatich bodov za sebou a následne supertajbrejk už absolútne ovládli výsledkom 10:1. Slovensko tak aspoň vo štvorhre získalo set, ale rovnako ako proti Nemecku, tak aj s USA prehralo celkovo 0:3 na zápasy a v poslednom zápase v skupine C v nedeľu proti Čile budeme bojovať len o tretie miesto. To je odo mňa z tohto zápasu všetko, ďakujem za pozornosť a prajem Vám príjemný zvyšok dňa!