Po dlhom čase hlási plnohodnotný návrat. Plíšková sa predstaví na Australian Open

Česká tenistka Karolína Plíšková sa plnohodnotne vracia do turnajového kolotoča. Bývalá svetová jednotka nemá vzhľadom na nedávne zdravotné problémy od svojho návratu priveľké očakávania.
Tridsaťtriročná Češka v októbri predčasne ukončila sezónu len po troch odohraných dueloch.
„Začala som, keď telo ešte nebolo pripravené a návrat som trochu urýchlila. U doktorov a fyzioterapeutov som strávila viac času, ako keby som normálne trénovala. Po zápasoch som bola totálne rozbitá a znechutená.
V tej chvíli som si povedala, že asi nebudem ďalej hrať a ani nechcem, pretože mi to za to nestojí. Mám už svoj vek, veď skoro pol roka som nechodila,“ uviedla Plíšková pre isport.cz.
Víťazka 17 turnajov sa vďaka chránenému rebríčkovému postaveniu predstaví na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open.
„Rok a pol bez tenisu je jednoducho dlhá doba. Vždy mám od seba očakávania, ale chcem ich držať úplne najnižšie, ako to bude možné, pretože to bolo naozaj ťažké obdobie. Uvidíme, čo bude ďalej.
Chcem mať v jednej veci čisté svedomie, že som v príprave odovzdala maximum a urobila som všetko pre to, aby som minimálne fyzicky zápas vydržala. Neplánujem, žijem zo dňa na deň,“ vyjadrila sa česká tenistka.