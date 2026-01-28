    Sloboda začal skvelo aj proti ďalšiemu nasadenému súperovi. Japonec však potvrdil kvalitu

    28. jan 2026 o 08:09
    V prvom sete viedol 3:0.

    Slovenský tenista Leon Sloboda nepostúpil do štvrťfinále na juniorskom grandslamovom turnaji Australian Open. Prehral v osemfinále s Japoncom Ryom Tabatom 6:7 (1) a 3:6.

    Šestnásťročný Slovák viedol v prvom sete nad tretím nasadeným hráčom turnaja 3:0. Tabata odpovedal troma získanými gemami za sebou a v tajbrejku dominoval.

    V druhom dejstve Japonec brejkol súpera hneď v druhej hre a už si nenechal vziať postup medzi najlepšiu osmičku.

    Zverenec trénera Jakuba Nováka zažil v Melbourne premiéru v hlavnej súťaži grandslamového turnaja, odohral veľmi dobré zápasy a získal cenné skúsenosti do ďalšej kariéry. 

    Informoval o tom Slovenský tenisový zväz.

    Australian Open 2026

    juniori - dvojhra - osemfinále:

    Ryo Tabata (Jap.-3) - Leon Sloboda (SR) 7:6 (1), 6:3

