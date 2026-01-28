Sloboda začal skvelo aj proti ďalšiemu nasadenému súperovi. Japonec však potvrdil kvalitu

Slovenský tenista Leon Sloboda nepostúpil do štvrťfinále na juniorskom grandslamovom turnaji Australian Open. Prehral v osemfinále s Japoncom Ryom Tabatom 6:7 (1) a 3:6.
Šestnásťročný Slovák viedol v prvom sete nad tretím nasadeným hráčom turnaja 3:0. Tabata odpovedal troma získanými gemami za sebou a v tajbrejku dominoval.
V druhom dejstve Japonec brejkol súpera hneď v druhej hre a už si nenechal vziať postup medzi najlepšiu osmičku.
Zverenec trénera Jakuba Nováka zažil v Melbourne premiéru v hlavnej súťaži grandslamového turnaja, odohral veľmi dobré zápasy a získal cenné skúsenosti do ďalšej kariéry.
Informoval o tom Slovenský tenisový zväz.
Australian Open 2026
juniori - dvojhra - osemfinále:
Ryo Tabata (Jap.-3) - Leon Sloboda (SR) 7:6 (1), 6:3